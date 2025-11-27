アイドルグループ・Snow Manの深澤辰哉（33歳）が、11月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。高校時代は「めちゃめちゃモテました」と語った。この日、「高校時代、モテましたか？」と聞かれた深澤は「高校時代ですか？ もうめちゃめちゃモテました。ほんとに、ロッカーを開けたら手紙がブワーッて出ちゃうくらいモテました」と語る。すると、番組MCのバナナマン・設楽統がすかさず「これウソらし