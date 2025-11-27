「兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２」（２７日、園田）２歳馬によるダートグレードの１１Ｒ「第２７回兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２」は、３番人気のトウカイマシェリが後方から上がり最速で突き抜けてＪＲＡ勢９連勝を達成した。ダート２戦目のトウカイマシェリが末脚一閃（いっせん）でダートグレード初制覇を成し遂げた。「２回目のダート、初めての１周レース、千四への距離延長と心配はいろいろあったが、全て杞憂