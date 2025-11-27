米俳優ジョニー・デップ（62）が27日、都内で、自身による没入型アート展「ABunchofStuff−Tokyo」の来日記者会見に出席した。主演映画「パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊」のプロモーション以来、約8年半ぶりの来日となった。デップのアトリエの雰囲気に包まれる体験型の展示で、米国以外では初開催となる。30年以上前に制作された自画像から最近のものまで100点以上の作品、私物、貴重なアイテムが米国から運