乃木坂46久保史緒里（24）の初の書き下ろしエッセー「LOST LETTER」（幻冬舎から12月16日発売）の表紙が27日、公開された。表紙に使用されたのは、ラフな部屋着で髪を直し、鏡越しに顔が映っているカット。自宅でのリラックスした何げない一瞬をとらえた写真となった。本作は、「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が、読者に宛てて人生経験を凝縮して書き下ろした「17通の手紙」からなる1冊。幼い頃から卒業を目前に控えた