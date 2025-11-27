お笑い芸人の千原せいじ（55）が27日までにYouTubeチャンネルを更新。後輩芸人の思わぬ行動について語った。せいじは「【怖い話】M 1GPのウラ事情と芸人世代間闘争をはりけ〜んずが語り尽くす」と題した動画で、ゲストに招いたお笑いコンビはりけ〜んずの前田登、新井義幸とトークを繰り広げた。その中で後輩芸人にまつわる“怖い話”として、せいじは自宅に後輩芸人らを招いた際の出来事に言及。一番若手の「あまり知らない後輩」