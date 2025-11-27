¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇAOI Rro¡¥¥³¥ó¥È¸ø±é¡Öº®ÆÜvol¡¥7¡×¡ÊTOKYO FM¥Û¡¼¥ë¡¢11·î28Æü¡Á12·î1Æü¡Ë¤Î½éÆüÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£µÓËÜ¡¦±é½Ð¤¬¡¢À¯ÃÓÍÎÍ¤¡Ê42¡Ë¤Î¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î·ÐÍýÉô¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¢®»³Í´¡Ê34¡Ë¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Þ¡¼¥È¤Ø¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Î¿·ºî½ñ¤­²¼¤í¤·¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥³¥ó¥È·Á¼°¡£½©¸µ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥É¥­¥É¥­¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£À¯ÃÓ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢