岐阜県はインフルエンザの発生状況が警報レベルに達したとして、感染予防の徹底を呼びかけています。 岐阜県によりますと、17日から23日までの1週間で、県内の定点医療機関のインフルエンザ患者の報告数が、1医療機関あたり45.60人に達し、前の週の22.78人から急増しました。 「警報」の目安とする30人を超えたとして、県は、昨シーズンより1カ月ほど早く「インフルエンザ警報」を出しました。 17日から23日ま