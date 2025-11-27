Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï27Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬26Æü¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¡ÖÃæÆü¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤ä¡ÖÃæÆüÊ¿ÏÂÍ§¹¥¾òÌó¡×¤Ê¤É¤Î2¹ñ´ÖÊ¸½ñ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¹ñºÝË¡¾å¤Î¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¡×¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢°ãË¡¤«¤ÄÌµ¸ú¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¡×¤À¤±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¸í¤ê¤Ë¸í¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤â¤Î