今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「175円ちょうど」で、前の週より「1.2円」下がりました。政府の補助金は27日、5円増額して「20円」になるため、来週以降も値下がりが続くと予想されています。石油情報センターによりますとおととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、「175円ちょうど」でした。前の週より「1.2円」下がりましたが、全国で5番目の