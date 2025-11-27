プロ野球・ロッテは27日、群馬県内にあるホテルグランビュー高崎にて、ドラフト1位指名した石垣元気投手の契約会見を行いました。石垣投手は健大高崎高のエースの一人として活躍。選抜高等学校野球大会で史上最速の155キロを記録した豪腕投手として知られています。10月23日に行われたドラフト会議では、ロッテとオリックスから1位指名を受け、2球団競合の末クジ引きでロッテが交渉権を獲得していました。そして今回、ロッテとの契