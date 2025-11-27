news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「相次ぐ窃盗…現金に東京銘菓まで『合鍵』を所持か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇福岡市・中洲のバーに設置された防犯カメラの映像。今月23日、営業前の誰もいない店に入ってきた1人の人物、店の奥へ向かうと...物色し始めたのは、店の金庫です。現金2万円を盗んで店を立ち去ったといいます。さらにその姿は...矢崎有城代表「こちらになります」1軒目のすぐ隣に