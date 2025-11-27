同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するとして、同性カップルらが国を訴えた裁判の判決があす、東京高裁で言い渡されます。「当たり前の幸せを認めてほしい」。原告の思いを取材しました。福田理恵さん（51）と藤井美由紀さん（50）。都内のマンションで“同性パートナー”として暮らしています。日中に働く理恵さんと、夜勤が多い美由紀さん。週末は、2人と愛猫で過ごす大切な時間です。藤井美由紀さん「若い」