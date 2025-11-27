日本銀行の野口旭審議委員は２７日、大分市で講演と記者会見を開いた。日銀が目指す２％の物価安定目標について、「非常にゆっくりだが近づいている」と指摘した。その上で、「目標に到達したにもかかわらず金融緩和的だと、（物価の）上振れリスクが高くなる」と述べた。野口氏は講演で、日銀が見極めを続けてきた米国の高関税政策の経済への影響について、「それほど深刻なものにならないというのが、一般的な見方だ」と指摘