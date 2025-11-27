ワシントン条約の締約国会議でニホンウナギを含むウナギの国際取引を規制する案が否決されたことを受け、鈴木農水大臣は「多くの国からご理解をいただけた」と評価しました。ウズベキスタンで開催されている「ワシントン条約」締約国会議では、絶滅のおそれからすでに規制されているヨーロッパウナギに加え、ニホンウナギなどの国際取引も規制対象とする案について議論が行われ、日本政府は各国に反対するよう働きかけていました。