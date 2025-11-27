Ｊ１首位の鹿島は２７日、茨城県鹿嶋市内で第３７節の東京Ｖ戦（３０日・味スタ）に向け、非公開で練習を行った。２節を残し、２位に付ける柏との勝ち点差は１。油断できない状況だが、２０１６年以来９季ぶりのリーグ制覇は手の届くところにある。取材に応じたＭＦ知念慶は「これまでタイトルが取れそうで取れない状況が続いてた。今年こそは！という思いはサポーター、スタッフからも感じる。そういう思いを背負って自分たち