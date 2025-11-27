開業初日、多くの買い物客でにぎわうイオンのショッピングモール＝27日、湖南省長沙市（共同）【長沙共同】イオンは27日、中国湖南省の省都長沙市に大型ショッピングモールを開業した。湖南を重要エリアに位置付け、成長余地が残る中国内陸部で今後、出店を加速させる。日中関係は、高市早苗首相の国会答弁をきっかけに緊張が高まっているが、開業初日は大きな混乱はなく、多くの地元客が買い物や食事を楽しんだ。新店は「イオ