２６日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」で、好評の頭脳企画「電気イスゲーム２０２５開幕戦」劇団ひとりｖｓ津田篤宏戦が行われたが…途中で電流ビリビリを食らった劇団ひとりが床に倒れて落命してしまい、突然津田の名物企画「名探偵津田第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」が開幕した。ネットは大混乱となり、名物企画の突然開幕に大盛り上がり。１２月１７日と１２月２４日に前後編各９０分ＳＰが放送されること