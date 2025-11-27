サイバー攻撃によるシステム障害から2か月が経ちました。アサヒグループホールディングスが初めて会見を開き、191万件を超える個人情報が漏えいした可能性があると明かしました。埼玉県にあるスーパー。ビール売り場では、棚が空いているのが目立ちます。新鮮市場 東本郷店見崎弘之 副店長「アサヒがサイバー攻撃で欠品がまだ続いている。在庫はまだ一切ない」サイバー攻撃による「システム障害」の影響で、この2か月