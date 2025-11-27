中国文化・観光部（省）は今月25日、2026年の春節（旧正月、2026年は2月17日）を祝うマスコットキャラクター「吉祥馬」を公開した。「吉祥馬」は、甘粛省の武威で出土した後漢の「馬踏飛燕」と呼ばれる文化財「銅奔馬」をモチーフにし、唐の時代の「五花馬」と呼ばれるたてがみを結うスタイルを参考にし、チャイニーズレッドをメインカラーに、祥雲紋や如意紋といった伝統的な模様がデザインされ、中国の春節のアットホームなお祝