ロッテは27日、ドラフト1位・石垣元気投手（健大高崎高）の契約を高崎市内のホテルで行ったと発表した。背番号は『18』に決まった。契約金は1億円プラス出来高払い、年俸1,600万円（いずれも金額は推定）石垣は球団を通じて「ロッテの背番号18といえば石垣元気と言ってもらえるような選手になれるように頑張ります。個人的な目標としては入団1年目、一軍の舞台で160キロを計測できればと思っています」とコメント。なお、ロ