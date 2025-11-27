間もなく１２月。クリスマスに関する話題です。 【写真を見る】今年は飾りつけを豪華に！ 中学生が手作りのクリスマスリースを販売生徒もお客さんも笑顔に（山形・朝日町） 山形県朝日町の道の駅では地元の中学生が手作りしたクリスマスリースの販売が始まりました。 藤井響樹アナウンサー「こちらがきょうから販売が始まったクリスマスリースです。金や銀など色鮮やかに彩られた木の実に可愛らし