FC町田ゼルビアは11月27日、黒田剛監督との契約を更新し、来季の明治安田J１百年構想リーグ及び2026−27シーズンまで引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。黒田監督は、1995年から2022年まで青森山田高の指揮を執り、23年に当時J２だった町田の監督に就任。初年度に同クラブを優勝させ、J１昇格に導いた。また、３年目の今季は、天皇杯制覇に導き、クラブ史上初のタイトルをもたらした。 ４年目