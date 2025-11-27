もうすぐ12月――。霧島市のJR霧島温泉駅では、イルミネーションが駅を華やかに彩っています。近くの霧島高校の生徒が制作したもので、8月の大雨で運休が続く、JR肥薩線の運転再開への願いが込められています。使われているのは、約1万個の電球。駅をあたたかく照らしています。午後5時から9時まで点灯していて、12月25日のクリスマスまで楽しむことができます。