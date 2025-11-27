さつま町で冬を彩るシクラメンの出荷がピークを迎えています。可憐に咲き誇るシクラメンの花。さつま町の東花園では、56品種、約9500鉢のシクラメンが見ごろを迎え販売が始まっています。（客）「ピンクもいいし、赤もいいし、白もいいし全部ほしい」（東花園・東義弘さん）「冬に欠かせない長く持つ花。日本一品質が良くて安いと思うのでどうぞお越しください」シクラメンは、今週いっぱいが見ごろだということです。