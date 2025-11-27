ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは27日、3日目の開催を終えた。今年のダービー王が好調だ。末永和也（26＝佐賀）は3日目3Rを2コースから差して2着。ここまで4戦未勝利ながら、オール3連対（3、3、2、2着）で得点率3位につけている。「伸びは上の人がいる。でも、回り足というか、回ってからの進みがいい。出足の体感はメチャ押している感じではないんだけど、押してくれています」