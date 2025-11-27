「園田金盃」とのダブル重賞開催となった27日の園田競馬11Rで2歳限定のダートグレード競走「第27回兵庫ジュニアグランプリ」（Jpn2、ダート1400メートル、12頭立て）がで行われ、3番人気のトウカイマシェリ（牝＝栗東・高柳大、父ドレフォン）が後方から進出して4コーナーで先頭に立つと、内を突いた北海道所属の5番人気ゴッドバロックの追い上げを4分の3馬身差封じて1着。重賞初制覇を飾った。これでJRA勢は2017年のハヤブサマ