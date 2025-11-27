アメリカンフットボールの全日本大学選手権準決勝（29日・スピアーズえどりくフィールド）で対戦する立命大（関西）と早大（関東）が27日、オンラインなどで記者会見し、決勝の甲子園ボウルで2連覇を目指す立命大の今田主将は「相手のホーム（東京）に行くが、立命の空気をつくる試合をしたい」と意気込んだ。同じ顔合わせだった昨年準決勝は25点差で快勝。今年も充実した戦力で優位とみられる。「一発があるのが早稲田の強み