米大統領選を巡る介入事件で、ジョージア州検察がトランプ氏らへの起訴を取り下げた/Andrew Harnik/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）米ジョージア州の検察は26日、トランプ大統領らが2020年大統領選挙の結果転覆を企てたとする歴史的な介入事件への起訴を正式に取り下げた。かつてはトランプ氏の政治的将来にとって深刻な脅威になると目されていた司法の取り組みが終焉（しゅうえん）を迎えた。これによりトランプ氏は