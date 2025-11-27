◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１１月２７日、栗東トレセンサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は池添謙一騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで出走することが正式に決まった。同馬は先月下旬から約１か月乗り込み、この日はＣＷコースで６ハロン８３秒２―１１秒１を出している。
