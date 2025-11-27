報知新聞社後援「ＩＳＰＳハンダ第９回全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会」 準決勝 （２７日、沖縄・名護市カヌチャゴルフコース）一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催する中高生ゴルファーのマッチプレー全国大会が、２６日に沖縄・名護市で開幕。全国から選抜された中高生ゴルファー男女各３２人計６４人が、熱い戦いを繰り広げている。２７日は３回戦と準決勝が行われた。男子は、昨