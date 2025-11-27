FC町田ゼルビアは27日、黒田剛監督(55)との2026-27シーズンまで契約を更新したことを発表した。黒田監督は青森山田高のサッカー部監督を経て、2023シーズンからJリーグ挑戦。初年度にJ1昇格を果たし、2年目の昨シーズンはJ1で3位入りを果たした。そして今シーズンは天皇杯を制覇し、クラブ史上初となる主要タイトルを獲得した。クラブ公式サイトを通じ、黒田監督は「J1参入から2年目のシーズンは、ACLEの参戦はもとより、悲