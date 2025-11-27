ブラウブリッツ秋田は27日、FW畑潤基(31)との来季契約を更新しないことを発表した。畑は2023シーズンから秋田に加入。今シーズンはJ2リーグ13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場していた。クラブ公式サイトを通じ、畑は「今シーズンまだ1試合残っている中ではありますが、応援ありがとうございました」と思いを伝えている。「この3シーズン、秋田でプレーできたことは私にとって大切な財産になると思います。この