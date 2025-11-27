ドジャースは2年連続世界一を成し遂げた今季を経て、来季に向けた新たな補強に動いている。1998年から2000年にかけて3連覇を達成したヤンキース以来の快挙を狙う中、今オフにどのようなアップデートを図るのかが注目されている。そんな中、米メディア『FANSIDED』は26日（日本時間27日）、2026年シーズンに向けた「夢のラインナップ」を特集。ドジャースの新たな陣容予想に注目が集まっている。 ■