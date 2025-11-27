記者会見するれいわ新選組の高井崇志幹事長＝27日午後、国会れいわ新選組の高井崇志幹事長は27日の記者会見で、山本太郎代表の任期満了に伴う代表選を12月8日に実施すると発表した。1日告示で投票を開始し、8日正午に締め切って同日夜に結果を公表する。高井氏によると、複数人が出馬に向け準備を進めている。2019年の結党以来、代表選は2回目。22年の前回選は3陣営による争いを山本氏が制した。