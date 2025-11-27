2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈アナが、23日のABEMA的ニュースショーに出演。その際、話題にあがったインスタグラムのショットが注目を集めている。【映像】中川アナのミニスカポリス姿（実際の映像）中川アナは自身のインスタグラムで流暢な英語でハロウィンの思い出を語り、ハロウィンの仮装“ミニスカポリス姿”を公開し、話題になった。ファンからは「安奈ちゃんに逮捕されたい」「足が