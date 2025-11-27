Why JAPAN？私が日本でプレーする理由サンフレッチェ広島ヴァレール・ジェルマンインタビュー中編今のＪリーグでは、さまざまな国からやってきた多くの外国籍選手がプレーしている。彼らはなぜ、日本を選んだのか。そしてこの国で暮らしてみて、ピッチの内外でどんなことを感じているのか。今回はサンフレッチェ広島のヴァレール・ジェルマンに話を聞いた。華やかなキャリアを持つフランス人アタッカーの横顔に迫る。【「