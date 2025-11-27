ソニーのWebサイトに、新しいカメラのティーザーが登場しました。「V」を大きくあしらった背景の上に、αのロゴとともに「Redefine basic」（ベーシックを再定義する）の文字があり、フルサイズミラーレスのベーシックモデル「α7」の第5世代モデルがお披露目される可能性が高そうです。ティザーには「2025.12.02(Tue) 23:00 JST」という表記があり、発表は12月2日の23時とみられます。【編集部MEMO】α7シリーズは、2021年12月に