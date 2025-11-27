キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は11月27日、ITインフラサービス「SOLTAGE」の新たなセキュリティ運用サービスとして、Cato Networksが提供するネットワーク機能とセキュリティ機能を統合したクラウドサービス「Cato SASEクラウド」を対象にSOC(Security Operation Center)サービスを2026年3月から提供を開始すると発表した。○新サービスの概要昨今、インターネットに接続されたIT資産に対するネットワークとセキュリテ