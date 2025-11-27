美しい姿勢「美姿勢」の大切さを知った魔王様たち。テキストを参考にして、ぞれぞれが良いと思った美姿勢を習得し、人間界に乗り込むことに決めたのだが──。 田中光（たなか・ひかる） お笑い芸人・漫画家。サラリーマンが部長相手に繰り広げる異常な日常を一コマで描いた、人気ギャグ漫画シリーズ『サラリーマン山崎シゲル』の著者。2019年に発表した初の絵本作品『ぱんつさん』が第25回「