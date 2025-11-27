【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が11月26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出演美女「着こなしてるの流石」全身黄色の美脚コーデ◆寺島季咲、イエロートップスで美脚ショット披露寺島は「黄色に包まれた〜〜」とつづり、ベンチへ腰掛けた姿を