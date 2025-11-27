【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳が11月26日、自身のInstagramを更新。南国リゾートでの水着ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】恋リア出身27歳プロサッカー選手「レベチ」肉体美披露◆かつよし、鍛え上げられた肉体美を披露かつよしは「今を全力で生きる理由の1つは、未来の自分に感謝してもらうため。俺の好