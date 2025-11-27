蔵王の樹氷を形作るアオモリトドマツについて、木が枯れる原因となるガの幼虫による食害が、ことしの調査では確認されなかったことがわかりました。関係機関では虫の大発生は終息したとの見解を示しています。蔵王の山形県側では近年、樹氷を形作る「アオモリトドマツ」が害虫の食害などによって枯れる被害が拡大。2022年時点でおよそ2万3000本もの木が枯れ、樹氷が出来なくなることが懸念されています。こうした中、国などの関係