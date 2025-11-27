インフルエンザの感染拡大が続いています。県内で11月23日までの1週間に確認された感染者は、前の週の2倍以上となり、県は11月27日に「インフルエンザ注意報」を発令しました。県によりますと、11月23日までの1週間に県指定34の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は626人と、前の週から334人増えました。1医療機関あたりの感染者は「18.41人」で、国が定める目安の10人を超えたため、県は27日に「インフルエンザ注意報」