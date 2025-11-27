◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１１月２７日、栗東トレセンスプリンターズＳ５着のヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は坂路を単走。力を要す馬場をパワフルに駆け上がり、５１秒８―１２秒５と上々の時計をマークした。中尾調教師は「しまい重点で良かった。先週は少し太めだったけど、これでちょうど解消して良くなってくると思う」と納得