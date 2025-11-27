欧州出身初の横綱となれるか。安青錦は大関昇進も“課題”クリアできず…「手で受けるだけ」の立ち合いに厳しい指摘26日、相撲協会の番付編成会議と臨時理事会が行われ、11月場所を制した安青錦（21）の大関昇進が正式決定。伝達式に臨んだ安青錦は「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」と、率直な口上を述べた。ウクライナ出身の大関は史上初。「さらに上」の地位、横綱を目指すために必要なのが