資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局が2026年3月に卒業予定の岡山県の大学生などの10月末時点の就職内定状況を発表しました。大学生の内定率は64.2％です。 岡山労働局が岡山県の大学生や短大生・高専生らの2025年10月末現在の就職内定率をまとめたものです。 就職を希望する8535人のうち就職内定者数は5472人で、就職内定率は64.1％となっていて前年同期から0.1ポイント減りました。この数字に教