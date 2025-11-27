徳島市が生活保護の国庫負担金を過大請求していた問題で11月27日、市議会の特別調査委員会、通称・百条委員会が開かれましたが、証人らの意見は依然、食い違ったままです。（徳島市・都築伸也政務監）「聞いておりません」27日に開かれた市議会の百条委員会では、都築伸也政務監の証人尋問が行われました。都築政務監については、これまでの委員会で、問題を知っておきながら先送りにしていたとの証言があり、発言が注目されました