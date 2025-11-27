徳島市の70代の女性が、うその投資話で約1億3300万円相当の暗号資産を騙し取られていたことが分かりました。「SNS型投資詐欺」という分類で統計を取り始めて以来、過去最高の被害額です。被害に遭ったのは、徳島市に住む70代の女性です。警察によりますと、2024年4月、女性の携帯電話に投資会社の社員を名乗る男から、「今は株より暗号資産が儲かる」と勧誘の電話がありました。暗号資産に興味のあった女性は男を信用し、その指示