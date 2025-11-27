ベルギー・ブリュッセルでの会合に参加したウクライナのウメロフ氏＝6月4日（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムを巡る巨額汚職事件で、国家汚職対策局（NABU）は前国防相のウメロフ国家安全保障・国防会議書記を事情聴取した。ウクライナメディアが26日に報じた。ウメロフ氏は、事件の中心人物でゼレンスキー大統領の元ビジネスパートナーのミンディッチ氏と面識があった。聴取は25日に実