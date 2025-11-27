「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は27日、教団の主流派後継団体「アレフ」による約10億円の賠償金支払いが資産隠しによって滞っているとして、教団が持つ資産の確認などを求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。